Asfaltarán la calle Río Guadiana en Toledo

El Ayuntamiento ha informado de estos cortes desde esta noche, en total 3 hasta durante toda la semana hasta la madrugada del jueves 29 de octubre. El objetivo es actuar durante la noche para evitar problemas con el tráfico que soporta esta zona del barrio Santa María de Benquerencia.

Se trata de una calle con dos calzadas separadas por una mediana y con dos carriles por sentido que se asfaltarán al completo.

En concreto, los trabajos consistirán en el corte de calzadas completas, por lo que se desviará el tráfico en las calles aledañas: Río Guadalmena, Río Guadalimar, Río Estenilla y Río Tarpeya.