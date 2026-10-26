CORTES DE TRÁFICO

Asfaltarán la calle Río Guadiana en Toledo

Desde el Ayuntamiento de Toledo informan del plan de actuaciones de asfaltado previsto en la calle Río Guadiana, actuando de noche para no interferir el tráfico diario. Es por ello que se producirán cortes y desvío del tráfico hacia las calles Río Guadalmena, Río Guadalimar, Río Estenilla y Río Tarpeya durante la noche.

Onda Cero Toledo

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Asfaltarán la calle Río Guadiana en Toledo
Asfaltarán la calle Río Guadiana en Toledo | Ayuntamiento de Toledo

El Ayuntamiento ha informado de estos cortes desde esta noche, en total 3 hasta durante toda la semana hasta la madrugada del jueves 29 de octubre. El objetivo es actuar durante la noche para evitar problemas con el tráfico que soporta esta zona del barrio Santa María de Benquerencia.

Se trata de una calle con dos calzadas separadas por una mediana y con dos carriles por sentido que se asfaltarán al completo.

En concreto, los trabajos consistirán en el corte de calzadas completas, por lo que se desviará el tráfico en las calles aledañas: Río Guadalmena, Río Guadalimar, Río Estenilla y Río Tarpeya.

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