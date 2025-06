Aseguran que los desbroces en Toledo no llegan a todos los barrios

Tal y como ha afirmado la concejala socialista Laura Villacañas, “la ciudadanía sigue demandando desbroces urgentes porque la realidad es que Toledo está completamente abandonado. Mientras el alcalde Carlos Velázquez y su equipo repiten eslóganes vacíos, las calles, los barrios y hasta las instalaciones deportivas siguen sin recibir el más mínimo mantenimiento. ¿Segundo desbroce? Pero si en muchas zonas nadie, absolutamente nadie, ha visto ni el primero. ¿A quién quieren engañar?”.

La edil socialista ha señalado la enorme contradicción entre lo que afirma el Gobierno local y lo que viven diariamente los toledanos y las toledanas, afirmando que “es ofensivo que mientras la gente convive con maleza, suciedad y abandono, desde el Ayuntamiento se lancen mensajes que niegan la realidad. Les invito a salir de los despachos, recorrer los barrios y escuchar lo que la ciudadanía realmente está diciendo”.

Desde el Grupo Socialista se ha alertado, además, del creciente problema de plagas, como moscas y mosquitos, que empieza a generar preocupación en distintos puntos de la ciudad, indicando que “lo que está ocurriendo con las plagas no es casualidad. Es el resultado de la falta de previsión, de acción y, una vez más, del abandono al que nos está llevando este gobierno municipal. Donde no se desbroza, donde no se limpia, proliferan los insectos. Esto ya no es solo una cuestión de imagen o de dejadez, sino también de salud pública”.

Villacañas ha exigido al equipo de Gobierno que actúe con responsabilidad, que deje de escudarse en comunicados vacíos y afronte de una vez la situación de abandono que vive Toledo, señalando que deben dejar de “mirar a otro lado y actúen. Toledo no merece estar así. Las vecinas y vecinos están hartos de excusas. Quieren soluciones, no propaganda”. Es hora de dejar a un lado las grandes promesas que no son más que anuncios vacíos y ocurrencias sin aterrizar. Lo que Toledo necesita es gestión real y eficaz en el día a día, en lo que de verdad importa a los vecinos y vecinas: limpieza, mantenimiento y barrios cuidados.