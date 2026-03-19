Arzobispado de Toledo promueve un disco dedicado a San José

Son 15 canciones, casi todas creadas con letra y música para esta ocasión, por cantautores y grupos musicales de la archidiócesis de Toledo. Con la publicación de este disco se quiere dar a conocer a san José, padre de Jesús, esposo de la Virgen María con una santidad sin igual. Recordar que, san José, debe ser acogido en la vida interior como a un verdadero padre, que se ocupa de nosotros.

Se utiliza este medio porque la música es un lenguaje universal y bello, que sirve para comunicar lo más grande y sublime. Que este disco ayude a cantar, a suplicar, a dar gracias, a relacionarnos con este bendito padre que Dios nos ha regalado, san José.

Los grupos e intérpretes de las canciones son: la Capilla Musical de la archidiócesis de Toledo, Teresa Jiménez Robledo, Víctor Trejo, la Capilla Musical del Seminario Mayor, José Miguel Seguido, Angélica Martínez Arnau, Siete Días, Alumnas del Colegio Compañía de María, de Talavera, Orden de Hijas de María de Nuestra Señora, Fernando Uceta, Ana Belén Gómez Jiménez, Peregrinos de María, Isabel Mencía y Juan María, Sergio Cobos Cabezón, Gonzalo Mazarrasa y Jesús Vicente Morales Escala.

El disco está disponible gratuitamente en la plataforma de “Spotify”, también se puede solicitar al santuario de san José. Además, el domingo 26 de abril será presentado en concierto en Talavera de la Reina, en salón de actos del colegio de la Misioneras.