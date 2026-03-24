El alcalde de Talavera, "alegre" por el alta médica de Amalia Montealegre

Así se lo ha hecho saber a los medios de comunicación donde ha expresado el “orgullo” que supone para los talaveranos que esta joven “haya podido salir adelante” y poco a poco se vaya recuperando para, con el tiempo, volver a ejercer lo que más le gusta, “que es la medicina”.

“Desde Talavera seguimos empujando y enviando ánimos tanto a ella como a su familia y seres queridos para que se recupere lo antes posible”.

Amalia Montealegre es médico, ejerce en Huelva y tras el accidente ferroviario de Adamuz permaneció ingresada en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

Según ha podido saber Onda Cero, continuará la recuperación en su casa, ha pedido el alta voluntaria y precisará de más tiempo para recuperarse por completo. Resultaba herida tras quedar atrapada entre los vagones y fue rescatada por un agente de policía y un bombero, después de cuatro horas de intervención.