838 personas desempleadas aprenden oficios con escasez de mano de obra

Así lo ha destacado el delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, Julián Martin, quien ha puesto de relieve el esfuerzo del Gobierno de Emiliano García-Page para desarrollar acciones formativas para la inserción laboral en un sector que reclama mano de obra cualificada y que supone una oportunidad clara de empleo para desempleados y desempleadas que se cualifiquen en estos oficios.

Estas acciones formativas del Ejecutivo regional van a suponer que “a lo largo de 2026 sean 838 las personas en situación de desempleo las que se beneficien de estos cursos de formación especializada en cuyo desarrollo en la provincia de Toledo vamos a invertir´4,6 millones de euros”.

“Estamos hablando -ha detallado Julián Martín- de más de 31.000 horas de formación cualificada para toledanas y toledanos que apuesten por mejorar su formación en los oficios que en estos momentos tienen una gran demanda por parte de las empresas de nuestra provincia como son albañilería, carpintería, solado, climatización o electricidad”.

Algo, ha añadido que “incide tanto en la incorporación al mercado laboral de desempleados y desempleadas, como en dar una respuesta a las necesidades reales del tejido empresarial de la provincia de Toledo, en este caso de la construcción que encuentra dificultades para cubrir determinados perfiles profesionales”.

Un esfuerzo formativo que el delegado provincial ha explicado se canaliza a través de las cinco líneas de formación en el ámbito que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo tiene abiertas y que son la línea modalidad 2 destinada a personas desempleadas, los cursos compromiso de contratación laboral, los programas duales que conjugan formación teórica y prácticas en empresas, los talleres+ y la formación incluida en el Plan de apoyo activo para el empleo.

Concretamente, estos cursos, que se imparte a lo largo de este año 2026 en la provincia de Toledo se centran en materias como son trabajos de carpintería y mueble; instalaciones de mueble; montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción; aprovechamiento de residuos y ecodiseño para desarrollar modelos de economía circular; soldadura oxigas y soldadura mig/mag; y carpintería.

Julián Martín ha querido conocer de cerca el desarrollo de estos cursos formativos con la visita que ha llevado a cabo al centro de formación que tiene la Fundación Laboral de la Construcción en la localidad de Olias del Rey.