Sociedad

Vuelve la II Marcha Nocturna contra el Cáncer a Talavera

La II Marcha Nocturna Contra el Cáncer “Entre dos luces” se celebrará el 19 de junio a las 21:45 horas en Talavera de la Reina, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de recaudar fondos para mantener sus servicios gratuitos en la ciudad y apoyar la investigación oncológica.

Redacción

Talavera de la Reina |

II Marcha Contra el Cáncer en Talavera
II Marcha Contra el Cáncer en Talavera | .

La AECC recordó la magnitud del reto: una de cada dos personas y una de cada tres mujeres será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida, y solo en Castilla-La Mancha se registraron más de 11.200 nuevos casos en 2023. La recaudación permitirá sostener programas como atención psicológica, orientación médica, acompañamiento, prevención y actividades de ocio para pacientes y familias.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de junio a las 13:00 horas, tanto en la sede de la AECC en la Plaza Juan de Herrera, 2, como en la plataforma habilitada por la organización. El precio es de 7 euros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer