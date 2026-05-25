Vuelve la II Marcha Nocturna contra el Cáncer a Talavera

La AECC recordó la magnitud del reto: una de cada dos personas y una de cada tres mujeres será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida, y solo en Castilla-La Mancha se registraron más de 11.200 nuevos casos en 2023. La recaudación permitirá sostener programas como atención psicológica, orientación médica, acompañamiento, prevención y actividades de ocio para pacientes y familias.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de junio a las 13:00 horas, tanto en la sede de la AECC en la Plaza Juan de Herrera, 2, como en la plataforma habilitada por la organización. El precio es de 7 euros.