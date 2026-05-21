Primark ya prepara su inauguración en Talavera

Con más de 1.200 metros cuadrados de espacio comercial en una sola planta, la nueva tienda ofrecerá la fantástica experiencia en tienda por la que Primark es conocida y apreciada. Los clientes de Primark Talavera podrán disfrutar de lo mejor en moda, belleza, hogar, artículos básicos de uso diario, todo a precios asequibles. La nueva tienda Primark en Talavera contará con cajas de autopago y cajas tradicionales.

Primark está comprometida con ofrecer productos más sostenibles al alcance de todos. En la actualidad, el 74% de la ropa de Primark ya está fabricada con materiales reciclados o de origen más sostenible (frente al 66% del año pasado).

La apertura de la nueva tienda creará nuevos puestos de trabajo en la tienda local. Primark ya emplea a más de 10.000 personas en toda España y se enorgullece de priorizar a sus empleados para darles el apoyo que necesitan para su desarrollo profesional. Quienes estén interesados en trabajar en Primark, pueden visitar la web de empleo para ver todas las oportunidades disponibles.

Esther de las Heras, Directora de Ventas de Primark Iberia, afirmó que esta apertura "ha sido posible gracias al enorme e incansable esfuerzo de todo el equipo de Primark. Estamos deseando dar la bienvenida a nuestros clientes y miembros del equipo a nuestra primera tienda en Talavera de la Reina. Estamos orgullosos de contribuir al crecimiento de la compañía en España, generar oportunidades de empleo en las comunidades en las que operamos y seguir ofreciendo a los clientes la mejor experiencia en tienda y una mayor variedad y moda de calidad al mejor precio".

Asimismo, Rocío Palmero, Directora de Comercialización de Carmila España, señaló: "La incorporación de Primark refuerza el atractivo comercial de Los Alfares y consolida la capacidad del centro para atraer operadores internacionales de primer nivel. Esta apertura supone un paso muy importante dentro de nuestra estrategia para la dinamización y mejora continua de nuestra oferta comercial".

Esta nueva apertura forma parte de una importante inversión, anunciada recientemente por Primark, de más de 85 millones de euros en España y Portugal, lo que refuerza su compromiso a largo plazo con la región. En España, donde Primark celebra este año su 20º aniversario, la compañía de retail está invirtiendo 40 millones de euros en tiendas nuevas y ya existentes, con el fin de garantizar que los clientes puedan seguir disfrutando de una experiencia de compra excepcional.