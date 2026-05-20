Cambios de recorridos en las líneas de autobuses de Talavera

Estas modificaciones responden a la necesidad de adaptar determinados trayectos a la realidad actual de la movilidad urbana, permitiendo solucionar incidencias detectadas en algunos recorridos, evitar puntos donde se producen acumulaciones de tráfico y mejorar la regularidad de las líneas afectadas, garantizando así una circulación más fluida y eficiente de los autobuses.

Desde el inicio del proceso, las propuestas de modificación de recorridos y horarios han sido objeto de análisis y desarrollo técnico por parte de Monbus, contando además con la participación y colaboración de los distintos departamentos implicados en la prestación del servicio, entre ellos Inspección, Administración y Atención al Cliente, así como con las aportaciones trasladadas por la representación legal de los trabajadores, asociaciones vecinales y Entidades de Ámbito Territorial Menor (EATIM).

Por ello, las modificaciones aprobadas responden a un trabajo conjunto, coordinado y desarrollado desde una perspectiva global, fruto de la escucha activa y de la colaboración entre todos los agentes implicados, orientado exclusivamente a mejorar la prestación del servicio y ofrecer soluciones a las necesidades detectadas.

Asimismo, estas medidas cuentan con el consenso y valoración favorable de las asociaciones vecinales y de las EATIM afectadas por los cambios introducidos, con quienes se ha mantenido una comunicación permanente durante todo el proceso, incorporando propuestas y atendiendo a las necesidades trasladadas por los propios vecinos y usuarios del servicio de transporte.

Muñoz ha señalado que “el objetivo de estas modificaciones es seguir mejorando la operatividad del servicio, solucionar problemas detectados y garantizar un transporte urbano más eficaz, puntual y adaptado a las necesidades reales de los vecinos”.

El Ayuntamiento recuerda igualmente que las líneas 6 y 9 no experimentan modificaciones, manteniéndose su funcionamiento habitual, mientras que el resto de cambios y nuevos horarios podrán consultarse a través de los canales oficiales habilitados.

Asimismo, se informa de que la empresa concesionaria está ultimando la maquetación definitiva de los nuevos horarios y modificaciones, procediendo a su colocación en la totalidad de las paradas durante los próximos días.