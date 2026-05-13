La Audiencia de Toledo juzga a un músico acusado de abuso sexual a menores en Talavera

En el escrito del Ministerio Fiscal, se relata que entre los años 2018 y 2021 --cuando el procesado tenía entre 23 y 26 años de edad-- y actuaba cantando en distintos institutos de educación secundaria de la ciudad de Talavera de la Reina; así como de otras localidades próximas a la misma, no dudó, según el fiscal, en aprovechar sus actuaciones para contactar, normalmente a través de la plataforma Instagram, con adolescentes de estos institutos que asistían a sus conciertos.

Según el fiscal, estos contactos iniciales, constituían en muchos casos "una oportunidad para el procesado de satisfacer sus apetitos sexuales" sobre menores de edad, de manera que tras unas primeras conversaciones de contacto, J.A.C. iba ganándose la confianza hasta que las invitaba a continuar el diálogo por WhatsApp, tratando de seducirlas con conversaciones de "un elevado cariz sexual", y pretendiendo en última instancia, que quedaran con él físicamente para mantener relaciones sexuales o en su caso, le enviaran fotografías o vídeos de ellas en ropa interior, desnudas, o en poses provocativas.

Fue un contacto mantenido en abril de 2021 con una menor de 13 años lo que propició que fuera detenido, al ser descubiertas las conversaciones entre ambos por parte de la tía de la menor, que accidentalmente leyó los chats, y "escandalizada" por la naturaleza sexual e impropia de las conversaciones entre su sobrina y el procesado, acudió al cuartel de la Guardia Civil que inicio sus pesquisas.

Los hechos anteriormente relatados, según el ministerio público, son constitutivos de un delito de embaucamiento para concertar cita con menor de edad (2 años y 6 meses de prisión); un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal a menor de 16 años (10 años y 3 meses de prisión); delito continuado de abuso sexual sin acceso carnal a menor de 16 años (5 años de prisión); el delito de corrupción de menores en su modalidad de elaboración de material pornográfico infantil (1 año y 6 meses de prisión); un delito de corrupción de menores en su modalidad agravada por menor de 16 años, de elaboración de material pornográfico infantil (6 años de prisión).

El procesado, que deberá indemnizar a las víctimas con 21.000 euros, no ha estado privado de libertad por esta causa, quedando en libertad bajo fianza de 1.000 euros.