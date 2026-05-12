Academia Mozart participa en el VIII Encuentro Musicaeduca celebrado en el Teatro Romano de Mérida

El acto principal del encuentro fue la representación de El Arca de Noé, obra original del escritor palmero Anelio Rodríguez Concepción, adaptada como cuento musical por el reconocido compositor Fernando Palacios. La representación tuvo lugar el pasado 9 de mayo en el histórico recinto emeritense, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del encuentro.

La obra contó con la participación del propio Fernando Palacios y una gran formación orquestal y coral integrada por más de 250 alumnos pertenecientes al proyecto pedagógico Musicaeduca, sistema educativo musical concebido y desarrollado por la profesora Eva Alonso y seguido actualmente por numerosas escuelas de música en toda España, entre ellas Academia Mozart.

El evento fue presentado por el escritor y periodista Carlos Santos, quien realizó una emotiva defensa del estudio de la música como herramienta educativa y fuente de alegría y crecimiento personal.

Desde Academia Mozart queremos destacar la importancia de este tipo de encuentros nacionales, que permiten a las familias y alumnos vivir experiencias musicales únicas, compartir aprendizaje con otras escuelas y reforzar valores como la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por la música.