Sucesos

Cuatro detenidos al desmantela un grupo dedicado a la distribución de cocaína en Talavera

La Policía Nacional ha desmantelado en Talavera de la Reina un grupo organizado dedicado al tráfico de sustancias

estupefacientes. Los cuatro detenidos vendían cocaína, hachís y marihuana tanto en Talavera de la Reina como en Cazalegas, localidad donde residía el cabecilla de la banda.

Redacción

Talavera de la Reina |

Cuatro detenidos al desmantela un grupo dedicado a la distribución de cocaína en Talavera
Cuatro detenidos al desmantela un grupo dedicado a la distribución de cocaína en Talavera | .

La Policía Nacional ha desarticulado un activo punto de venta de drogas en Cazalegas (Toledo) dentro de la operación “Embalse”, iniciada el pasado mes de febrero tras obtener indicios de que un vecino de la localidad se dedicaba a la distribución de cocaína, hachísy marihuana. Durante las pesquisas, los agentes localizaron la finca situada a las afueras del municipio donde se realizaban las ventas e identificaron a tres colaboradores: la pareja del principal investigado y otro varón residente en la misma localidad, encargado de custodiar la mayor parte de la droga.

Se desarrolló la fase operativa, que incluyó tres registros domiciliarios y la detención de los cuatro implicados. En los inmuebles se intervinieron se intervinieron 1,4 kilogramos de hachís, 75 gramos de cocaína, 100 gramos de marihuana, 7.075 euros en metálico ocultos en la vivienda del principal investigado, tres vehículos, básculas de precisión, numerosos medicamentos para la adulteración de la droga y multitud de joyas, presuntamente de procedencia ilícita.

La operación supone un golpe relevante contra el tráfico de drogas en la comarca, al desmantelar un punto de distribución que abastecía a consumidores de la zona.

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