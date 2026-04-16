Sociedad

El papa Leon XIV recibe artesanía talaverana

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, asistió a la inauguración del Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana, acto solemne en el que fue recibido por Su Santidad el papa León XIV en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano.

Redacción

Talavera de la Reina |

El papa Leon XIV recibe artesanía talaverana
El papa Leon XIV recibe artesanía talaverana | .

Durante la audiencia, el alcalde hizo entrega a Su Santidad de un copón personalizado, así como de una medalla dedicada a la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, estrechamente vinculada al ideario agustiniano.

Cabe recordar que Su Santidad León XIV visitó el santuario de Genazzano apenas dos días después de su elección como Sumo Pontífice, donde oró ante la Virgen del Buen Consejo. Ambas piezas, de carácter original, han sido elaboradas por Cerámica San Ginés.

Su Santidad ha transmitido sus mejores deseos para nuestra ciudad y su comarca en un espacio de gran prestigio que el Papa utiliza para audiencias especiales, en las que recibe a grupos, peregrinos, miembros de la Curia romana, congregaciones o representantes institucionales. Estas audiencias, de carácter ocasional y formal, incluyen encuentros, discursos y bendiciones.

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