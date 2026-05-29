Talavera aprueba inicialmente una ordenanza para regular los patinetes eléctricos

La concejal de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, ha señalado que la medida responde al compromiso del equipo de Gobierno con la seguridad vial y la convivencia, y busca corregir el uso inadecuado de patinetes eléctricos y otros VMP.

La normativa establece, entre otras medidas, la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales, el uso obligatorio de casco, una edad mínima de 15 años, una velocidad máxima de 25 km/h y la obligación de contar con seguro de responsabilidad civil. Asimismo, exige que los vehículos estén certificados conforme a la normativa estatal.

La ordenanza también regula el uso de luces y elementos reflectantes y prohíbe el uso de auriculares y teléfonos móviles durante la conducción, además de reforzar las funciones de control de la Policía Local.