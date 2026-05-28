Sucesos

La Policía Nacional busca a seis implicados en un robo a un salón de juego en Talavera

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido un robo cometido en un salón de juego de Talavera de la Reina durante el mes de abril, en el marco de una investigación conjunta con otras ciudades. Los hechos se atribuyen a un grupo criminal itinerante altamente especializado, cuyos seis presuntos miembros han sido identificados y sobre los que pesa una orden de búsqueda y detención.

Redacción

Talavera de la Reina |

Consideran que las "tragaperras" deberían limitarse a los salones de juego
Consideran que las "tragaperras" deberían limitarse a los salones de juego | Pixabay

Según la investigación, los delincuentes emplearon un método sofisticado para manipular máquinas de juego: introducían dinero para obtener tickets que luego reconvertían en efectivo, repitiendo la operación hasta “cebar” la máquina. Posteriormente, aprovechaban un descuido del personal para forzar el cajetín y sustraer la recaudación.

El botín obtenido en Talavera ascendió a 24.215 euros. La Policía destaca la elevada especialización técnica del grupo y su organización jerarquizada, así como el uso de identidades falsas y vehículos de alquiler para desplazarse y dificultar su localización.

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