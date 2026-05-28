La Policía Nacional busca a seis implicados en un robo a un salón de juego en Talavera

Según la investigación, los delincuentes emplearon un método sofisticado para manipular máquinas de juego: introducían dinero para obtener tickets que luego reconvertían en efectivo, repitiendo la operación hasta “cebar” la máquina. Posteriormente, aprovechaban un descuido del personal para forzar el cajetín y sustraer la recaudación.

El botín obtenido en Talavera ascendió a 24.215 euros. La Policía destaca la elevada especialización técnica del grupo y su organización jerarquizada, así como el uso de identidades falsas y vehículos de alquiler para desplazarse y dificultar su localización.