Movilidad

Cambios en el servicio de autobús urbano de Talavera

Los nuevos horarios y modificaciones en las líneas del autobús urbano de Talavera de la Reina han entrado en vigor este 1 de junio, tras meses de conflicto entre la plantilla, la empresa concesionaria MONBUS y el Ayuntamiento. Las medidas llegan después de la convocatoria de movilizaciones y la amenaza de una huelga indefinida.

Redacción

Talavera de la Reina |

autobuses urbanos talavera
autobuses urbanos talavera | .

CCOO ha atribuido estos cambios a la presión ejercida por el sindicato junto a asociaciones vecinales, que venían denunciando el deterioro del servicio y el estado de los vehículos. Según la organización, la situación había generado problemas de seguridad tanto para los trabajadores como para los usuarios.

El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Toledo, Enrique Clavero, ha señalado que la mejora del servicio responde a la movilización social y sindical, y ha advertido de que el sindicato vigilará el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Entre las reivindicaciones pendientes, CCOO destaca la recuperación de la línea circular, suspendida desde febrero, cuya puesta en marcha sigue sin fecha debido a la falta de vehículos en condiciones adecuadas.

El sindicato ha insistido en la necesidad de garantizar un transporte público “digno, seguro y eficiente” y ha reclamado que se eviten soluciones provisionales que dejen sin conexión a distintos barrios de la ciudad.

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