Sociedad

Talavera se prepara para celebrar el Corpus

Los cultos y actos comenzarán los días 1, 2 y 3 de junio con el solemne Triduo a la Eucaristía en la Parroquia de Santiago. A las 19:15 horas tendrá lugar la exposición del Santísimo y, posteriormente, a las 20:00 horas, la celebración de la Santa Misa.

Redacción

Talavera de la Reina |

Patrimonio autoriza la restauración del dosel del Corpus Christi y el tenebrario de la Catedral
Patrimonio autoriza la restauración del dosel del Corpus Christi y el tenebrario de la Catedral | Europa Press

El 4 de junio se celebrará la Función Principal de la Hermandad, también en la Parroquia de Santiago, a las 20:00 horas. Durante la Eucaristía se procederá a la imposición de medallas y jura de reglas de nuevos hermanos. La celebración contará con la participación musical del Coro del Colegio Sagrados Corazones (Agustinas).

El programa continuará el 5 de junio, a las 20:30 horas, con el Pregón del Corpus, que será pronunciado por Valentín Aparicio, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, conocido, entre otras cosas, por su divulgación del Evangelio a través redes sociales. Durante el acto además se hará entrega del IV Premio Corpus Talavera y tendrá lugar en la Parroquia de Santiago.

El 6 de junio se celebrará una Eucaristía de acción de gracias dedicada a colaboradores, empresas, autónomos y bienhechores que hacen posible esta festividad. La ceremonia comenzará a las 20:00 horas en la Parroquia de Santiago.

Finalmente, el 7 de junio tendrá lugar la Solemne Eucaristía del Corpus Christi a las 10:00 horas en la Iglesia de Santa María la Mayor. A continuación, se desarrollará la tradicional procesión por el recorrido habitual del centro histórico de la ciudad.

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