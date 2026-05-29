Talavera se prepara para celebrar el Corpus

El 4 de junio se celebrará la Función Principal de la Hermandad, también en la Parroquia de Santiago, a las 20:00 horas. Durante la Eucaristía se procederá a la imposición de medallas y jura de reglas de nuevos hermanos. La celebración contará con la participación musical del Coro del Colegio Sagrados Corazones (Agustinas).

El programa continuará el 5 de junio, a las 20:30 horas, con el Pregón del Corpus, que será pronunciado por Valentín Aparicio, sacerdote de la archidiócesis de Toledo, conocido, entre otras cosas, por su divulgación del Evangelio a través redes sociales. Durante el acto además se hará entrega del IV Premio Corpus Talavera y tendrá lugar en la Parroquia de Santiago.

El 6 de junio se celebrará una Eucaristía de acción de gracias dedicada a colaboradores, empresas, autónomos y bienhechores que hacen posible esta festividad. La ceremonia comenzará a las 20:00 horas en la Parroquia de Santiago.

Finalmente, el 7 de junio tendrá lugar la Solemne Eucaristía del Corpus Christi a las 10:00 horas en la Iglesia de Santa María la Mayor. A continuación, se desarrollará la tradicional procesión por el recorrido habitual del centro histórico de la ciudad.