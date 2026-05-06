Talavera contará con una exhibición de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional

Gerardo Sánchez, edil responsable del Talavera Ferial, ha subrayado que se trata de la primera vez que este “prestigioso escuadrón” realice una demostración oficial en Talavera de la Reina, “ofreciendo al público una exhibición técnica de disciplina, coordinación y de trabajo ecuestre de alto nivel”.



“Poder contar con la caballería de la Policía Nacional supone uno de los grandes hitos de esta edición, que además refuerza el carácter nacional y el crecimiento que está experimentando FIAGA, incorporando actividades de enormes atractivo, tanto para la familia como aficionados al caballo como demás visitantes”.



Por su parte, el inspector de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Talavera, Miguel Rolo, será una demostración operativa de la unidad, con sede en Madrid, con el principal objetivo de “acercar el mundo del caballo desde la perspectiva de la labor policial operativa, tan importante en nuestros días, en cuestiones de orden público y seguridad ciudadana, de contención de masas, espectáculos públicos y recreativos, deportivos…”.



Finalmente, el presidente de la Fundación Talavera Ferial ha recalcado que esta tercera edición de FIAGA también volverá a tener una parte solidaria que irá destinada a la Asociación talaverana ADIT, con la venta de migas y el asado de un jabalí.