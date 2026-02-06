El Tajo asciende a nivel rojo en Talavera

El alcalde, José Julián Gregorio, ha presidido la reunión del CECOPAL, para analizar la situación que vive la ciudad tras las intensas lluvias de la borrasca Leonardo, que han provocado que el Tajo haya alcanzado el nivel rojo y los 364 metros cúbicos por segundo, aunque el alcalde ha enviado un mensaje de tranquilidad.

Gregorio ha reiterado que el caudal del río “está permanentemente monitorizado y controlado” y las mayores complicaciones que registra Talavera se encuentran en los arroyos que circulan por debajo de la ciudad, “que en estos momentos están bajando pero pueden subir en función de las lluvias y son los que están ocasionando las inundaciones en algunas calles”.

Las calles inundadas son Entretorres, Hilanderas y Grisetas.

El Ayuntamiento ha cortado al tráfico por segridad (hasta nuevo aviso) las calles San Martín, Mula con callejón Ideal, Bancaleros, Cristo y un tramo de Portiña del Salvador (desde calle Luis Jiménez a calle San Clemente sentido Badajoz).

Los Servicios Generales del Ayuntamiento continúan repartiendo bombas de achique y hasta la fecha se han repartido 2.744 sacos de tierra en todas las viviendas ubicadas en las zonas inundables. A su vez, continúan retenes de electricistas y electromecánicos para ayudar a todos los vecinos que lo necesiten.

El alcalde ha insistido en la “vigilancia “extrema” que está realizando el Ayuntamiento con los servicios de emergencia, con Policía Local, Protección Civil, y Policía Nacional en los arroyos y caminos de la zona de Talavera, y este fin de semana Policía Local continuará con las patrullas de refuerzo.

En la jornada de ayer jueves 5 de febrero las instalaciones del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas se pusieron a disposición de los vecinos que necesitasen asearse y que tuvieran problemas con el agua en sus viviendas, “pero nadie hizo uso de ellas”, ha informado el alcalde.

También se prohibió el acceso a todos los parques públicos de las zonas de los Sifones, el Paredón, o Madre de la Esperanza y a los pasos inferiores de la ribera del Tajo, que permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Por su parte, la Junta, suspendió las clases para el día de hoy en el instituto San Isidro.

El CECOPAL está compuesto por miembros de Policía Local, Protección Civil, Servicios Generales del Ayuntamiento, Bomberos, Cruz Roja y Aqualia, con la presencia de los ediles de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz y de Urbanismo, Benedicto García y el de Deportes, Antonio Núñez.

Para el fin de semana se prevén fuertes rachas de viento y el alcalde ha pedido a los vecinos que sigan las indicaciones del 112.

La Junta ha activado el PRICAM en fase de Emergencia Situación Operativa 1 en toda la Región, por lo que mañana, a las 9:00 horas, se reunirá el CECOP.