Talavera pedirá la declaración de zona catastrófica por las inundaciones

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, tras la reunión del CECOPAL, donde ha asegurado que los servicios de emergencias trabajan con 21 motobombas (entre las de Bomberos del Consorcio, las del INFOCAM y las de Aqualia) “que están rindiendo al máximo” para solventar los problemas derivados de las intensas lluvias que están provocando inundaciones en algunas calles de la ciudad y que ha afectado a varias viviendas de la ciudad.

“Quiero que los talaveranos conozcan la magnitud del agua que está bajando en ese momento de la Sierra de San Vicente” que influye en el caudal de los arroyos que cruzan Talavera, “siendo el punto más crítico Entretorres”.

“Tenemos desplazados aquí a 25 efectivos de bomberos a los Servicios Generales del Ayuntamiento trabajando con electromecánicos en la zona, a Protección Civil monitorizando todos los arroyos de la ciudad y también los de El Casar, Talavera la Nueva y Gamonal”.

Gregorio ha reiterado que la situación de la de Talavera es “complicada” por los aroyos; el caudal, del Tajo ha subido a 660 metros cúbicos por segundo pero “está controlado” y permanece en nivel rojo, y los esfuerzos se están concentrando en “traspasar agua del sistema general hacia uno de los ojos de la Portilla y está dando resultado” pudiendo empezar a vaciar algunos garajes de la zona que estaban inundados.

“Todos los recursos municipales de emergencia están plenamente activados y coordinados, trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de nuestros vecinos”, ha dicho el acalde que ha pedido la máxima prudencia y responsabilidad ciudadana.

No obstante, ya se han podido abrir algunas calles como Cristo, Mula, Carmen o Charcón,

Continúan inundadas las calles Entretorres, Hilanderas, Grisetas y Charcón.

En estos momentos permanecen cortadas al tráfico las siguientes vías: calle Campana, Luis Jimenez hasta la glorieta Marqués de Mirasol en sentido Madrid, Entretorres, Hilanderas, y Grisetas.

Desde Servicios Generales se han continuado repartiendo sacos de tierra; en total 3.300 sacos repartidos.