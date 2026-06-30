El Pleno aprueba definitivamente el presupuesto de Talavera, con 90,2 millones de euros

El concejal de Economía y Hacienda, Jesús García-Barroso, ha destacado que el presupuesto permitirá reforzar los servicios públicos, impulsar proyectos financiados con fondos europeos EDIL por valor de 14,3 millones de euros y mantener la estabilidad financiera del Ayuntamiento sin recurrir a un mayor endeudamiento.

La mayor partida, cercana a los 38,7 millones de euros, se destinará a los servicios públicos básicos, incluyendo limpieza viaria, recogida de residuos, seguridad ciudadana y mantenimiento urbano. Además, más de 15,5 millones se dedicarán a cultura, educación y deporte, mientras que las políticas de protección y promoción social contarán con una dotación superior a los 6,1 millones de euros.

Por otra parte, el área de actuaciones económicas será la que experimente un mayor crecimiento porcentual, con una subida del 9,7 por ciento hasta alcanzar los 5,2 millones de euros. Estos fondos se destinarán al fomento del empleo, el apoyo al comercio local, el impulso a las pymes y el desarrollo industrial y tecnológico de la ciudad.

Desde el equipo de Gobierno y el Grupo Municipal Vox han defendido que estas cuentas son “responsables, realistas y transformadoras”, y permitirán ejecutar desde el inicio de 2026 importantes inversiones para mejorar los servicios municipales, impulsar la economía local y avanzar en el desarrollo de Talavera.

CRITICAS DESDE LA OPOSICION

El portavoz socialista, José Gutiérrez, ha señalado que, mientras otras administraciones ya trabajan en las cuentas de 2027, en Talavera se está aprobando ahora el presupuesto de 2026. A su juicio, esta situación refleja la “falta de seriedad” del Gobierno local y evidencia problemas en la gestión del equipo de Gobierno formado por PP y Vox.

Los socialistas consideran que el presupuesto no ofrece soluciones a problemas que afectan a la ciudad, como la recogida de residuos, la necesidad de incrementar la plantilla de la Policía Local, el asfaltado de calles en los barrios, la conservación de la muralla, las políticas de vivienda, el mantenimiento de las instalaciones deportivas o la mejora del servicio de autobuses urbanos.

Otro de los aspectos más criticados por el PSOE es la inclusión de un préstamo de siete millones de euros. Según Gutiérrez, esta operación elevará la deuda municipal hasta los 43 millones de euros al cierre de 2026. El portavoz ha recordado además que el Ayuntamiento dejó sin ejecutar cerca de 11 millones de euros del presupuesto de 2025, por lo que considera injustificado recurrir a nueva financiación.