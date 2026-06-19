El parque infantil del Prado renueva y mejora su imagen con un guiño especial a las Mondas

La actuación ha supuesto la renovación completa del parque infantil, comenzando por la instalación de un nuevo pavimento de seguridad compuesto por una base continua de caucho reciclado encapsulado y césped artificial de alta calidad, diseñado para amortiguar impactos y mejorar la seguridad de los usuarios. Además, se ha colocado una nueva valla multicolor perimetral para reforzar la protección del recinto.
El elemento central del nuevo parque es un gran castillo de juegos tematizado y personalizado con referencias a Talavera de la Reina. La estructura incorpora el escudo de la ciudad, banderines decorativos y elementos inspirados en la identidad talaverana, distribuidos en cinco torres conectadas entre sí mediante puentes, tubos de gateo y pasarelas de cuerda.
La instalación cuenta con toboganes de diferentes dimensiones, rocódromos, paneles interactivos, ventanas, zonas de exploración y una rampa adaptada para personas con movilidad reducida, garantizando la accesibilidad y el uso inclusivo del espacio. En total, el conjunto ofrece más de 40 actividades lúdicas diferentes y está homologado para niños de entre 2 y 14 años.
Además, se ha instalado un columpio nido de gran capacidad que permite el uso simultáneo de hasta cuatro niños, favoreciendo el juego compartido y la interacción social.
Entre las principales novedades destaca también un juego temático inspirado en la Fiesta de las Mondas, una de las tradiciones más representativas de Talavera. Se trata de un carro decorado con banderines y tirado por dos carneros, recreando uno de los símbolos más reconocibles de esta celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este elemento incorpora zonas de juego, asientos y espacios de interacción adaptados a diferentes edades.
La renovación se completa con la instalación de una caseta granero inclusiva, personalizada con motivos talaveranos, un muelle infantil con forma de gallo, la reparación del columpio uniplaza existente y la incorporación de un nuevo juego puente adaptado para los más pequeños.
Asimismo, se han colocado paneles informativos para la zona de juegos y señalización específica para recordar la prohibición de acceso de perros al recinto.