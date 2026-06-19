Medioambiente

Aagesen anuncia que el proceso de participación para las nuevas reglas del trasvase comenzará en breve

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que su departamento pondrá en marcha próximamente un proceso de participación activa con todos los agentes implicados para elaborar las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura, aunque ha admitido que aún no puede concretar una fecha.

Redacción

Talavera de la Reina |

El lunes se harán públicas las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura
El lunes se harán públicas las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura | Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía

Durante su visita a la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) en La Iglesuela del Tiétar (Toledo), ha explicado que el Ministerio ya está trabajando en este proceso con criterios de rigor técnico y científico, apoyándose en la mejor información disponible. Asimismo, ha recalcado que el objetivo es que la elaboración de estas nuevas normas cuente con la máxima participación de todas las partes implicadas.

En relación con las demandas del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha vuelto a pedir la modificación de las reglas tras el último trasvase aprobado para junio y julio, la ministra ha destacado que existen contactos habituales y múltiples reuniones entre el Ejecutivo regional y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para abordar esta cuestión.

Por último, respecto al bajo caudal del río Tajo, Aagesen ha asegurado que el Ministerio realiza un seguimiento exhaustivo de los caudales ecológicos y que, en caso de detectar incidencias, se adoptan medidas y acciones coordinadas con los distintos agentes para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

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