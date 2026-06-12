Primark abre sus puertas en Talavera

A la inauguración han asistido Stephen Mullen, Retail Director de Primark para Iberia, Italia, Europa Central y del Este; Carlos Inácio, Director General de Primark Iberia; Esther de las Heras, Head of Sales de Primark Iberia; Ra-quel Sánchez-Ballesteros, P&C Regional Business Partner Iberia; Mario Sán-chez, Area Manager de Primark; y Marina Roldán, Store Manager de Primark Talavera. También han acompañado al alcalde la concejal de Comercio, María Pilar Guerrero, y el concejal de Empleo y Promoción Económica, Javier Muñoz-Gallego.

Fundada en Irlanda en 1969, Primark está presente actualmente en 19 paí-ses de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, donde emplea a más de 80.000 personas. La compañía cuenta con más de 480 establecimientos en todo el mundo y mantiene una firme apuesta por ofrecer moda y productos para el hogar de calidad a precios asequibles.