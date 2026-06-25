Patrimonio

El Ministerio de Cultura colaborará en el análisis del estado de las murallas de Talavera

El Ministerio de Cultura ha trasladado al Ayuntamiento de Talavera de la Reina su disposición a colaborar en el análisis del estado de las murallas de la ciudad, tras la información remitida por el alcalde, José Julián Gregorio, sobre su situación de conservación.

Redacción

Talavera de la Reina |

El Ministerio de Cultura colaborará en el análisis del estado de las murallas de Talavera
El Ministerio de Cultura colaborará en el análisis del estado de las murallas de Talavera | .

A través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, el Ministerio ha agradecido la comunicación sobre este bien patrimonial y ha destacado su relevancia histórica y monumental, subrayando la necesidad de implicación conjunta de las administraciones para su conservación.

El departamento ha ofrecido trabajar de forma coordinada con técnicos municipales y autonómicos para evaluar las zonas más afectadas por recientes desprendimientos, así como prestar asesoramiento técnico para definir criterios de consolidación e intervención urgente.

Además, el Ministerio ha apuntado que futuras actuaciones podrían financiarse mediante programas como el 2% o el 2,5% Cultural. Por su parte, el alcalde ha anunciado una próxima reunión con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes para avanzar en esta colaboración.

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