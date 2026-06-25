El Ministerio de Cultura colaborará en el análisis del estado de las murallas de Talavera

A través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, el Ministerio ha agradecido la comunicación sobre este bien patrimonial y ha destacado su relevancia histórica y monumental, subrayando la necesidad de implicación conjunta de las administraciones para su conservación.

El departamento ha ofrecido trabajar de forma coordinada con técnicos municipales y autonómicos para evaluar las zonas más afectadas por recientes desprendimientos, así como prestar asesoramiento técnico para definir criterios de consolidación e intervención urgente.

Además, el Ministerio ha apuntado que futuras actuaciones podrían financiarse mediante programas como el 2% o el 2,5% Cultural. Por su parte, el alcalde ha anunciado una próxima reunión con la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes para avanzar en esta colaboración.