El XIX Salón del Automóvil abre sus puertas en Guadalajara

Y hablamos ahora de una de las ferias de referencia en Guadalajara de un sector dinamizador de la economía y el empleo de la provincia.

Hoy se ha inaugurado la edición nº19 del Salón de Automóvil de Guadalajara.

Ha abierto sus puertas en el Palacio Multiusos de la capital alcarreña que hasta el sábado incluido se convierte en un megaconcensionario que amplía espacio expositivo con 2 pabellones y suma la zona de parking exterior.

Reúne a 18 concesionarios y 36 marcas que ofrecen lo último en un sector que crece en ventas y sostenibilidad.

Corte de cinta durante la inauguración del Salón del Automóvil de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Teresa Quiles, presidenta de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, ha destacado que es una cita que se consolida y una oportunidad para ver el dinamismo económico de Guadalajara.

En la inauguración la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha expresado el apoyo del gobierno regional y ha destacado el liderazgo de una mujer como Teresa Quiles en un sector que cuenta todavía con una reducida presencia femenina.

Tanto Diputación como Ayuntamiento de Guadalajara han destacado también su apoyo institucional y han puesto en valor el salón y el sector del automóvil.

Raúl de la Fuente, diputado de Planes Provinciales, ha señalado que es uno de los salones de referencia en Guadalajara y el Corredor del Henares.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha subrayado los empleos directos e indirectos que genera.

En esta edición del Salón del Automóvil de Guadalajara aspiran a superar la ventas del año pasado que fueron de unos 160 vehículos en el salón aunque luego hay operaciones que se cierran con posterioridad.

Por lo tanto, también a incrementar el número de matriculaciones que en lo que va de año han aumentado un 18% en la provincia de Guadalajara frente al 16% de Castilla-La Mancha y el 7% a nivel nacional.