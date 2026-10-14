UGT trabaja para reducir la brecha creciente entre vivienda y salarios

UGT defiende el derecho a la vivienda, la huelga general y trabaja en nuevas medidas para afrontar los problemas en relación en su acceso y permanencia que detonaron con el caso de Maricarmen.

El sindicato ha presentado hoy en Guadalajara la Oficina de Asesoramiento de Vivienda que puso en marcha en marzo en todo el territorio nacional y que funciona telemáticamente en la provincia de Guadalajara y en Castilla-La Mancha pues solo hay oficinas presenciales en Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

Después de unos meses de funcionamiento han recibido 217 consultas; 91 de ellas relacionadas con el alquiler -7 relacionadas con Guadalajara- y han constatado la necesidad de este servicio que ofrecen a afiliados sin ningún cargo extra para resolver cuestiones o dudas relacionadas con la vivienda, como ha explicado Arantxa Mejías, responsable de la Oficina de Asesoramiento de Vivienda de UGT.

Desde UGT destacan la brecha entre el salario y la vivienda que ha ido en aumento en los últimos 10 años entre el salario y el precio de la vivienda.

Según UGT, desde 2015 a 2025 el precio de la vivienda ha subido un 77% mientras que los salarios solo el 22%.

Rubén Ranz, responsable de Vivienda de UGT, ha detallado que para pagar una vivienda hay que dedicar más de 45 años de un salario medio neto y hasta 60 años en el caso de las categorías inferiores de los convenios colectivos de Castilla-La Mancha.

Desde UGT defienden la huelga general y anuncian su intención de incluir la vivienda en el acuerdo estatal de negociación colectiva porque actualizar IPC ya no es suficiente.

Por otra parte, el sindicato pide que Guadalajara y Azuqueca sean declaradas zonas tensionadas de alquiler.

"La media del crecimiento del alquiler en Guadalajara es entre el 12% y el 14%, mucho más que la media en España. Eso supone que al final la presión va a llegar al salario de la gente".

Según ha señalado Rubén Ranz, piden una subida del salario mínimo interprofesional del 7% porque los salarios no da para vivir.

"Por lo tanto, existen motivos claros y evidentes para la huelga general ante una situación generalizada" -ha añadido.