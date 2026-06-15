La Universidad de Alcalá impulsa la investigación desde su campus Guadalajara

Hoy se han presentado en el campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara 9 proyectos de investigación financiados con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Forman parte de la convocatoria 2023-2024 de la Agencia regional de Investigación e Innovación y todavía les queda un año de desarrollo.

Son 23 proyectos en total de todas las ramas de conocimiento, como ha destacado Charo Serrano, directora general de la Agencia de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.

En la presentación de hoy los investigadores han podido mostrar sus avances y la contribución que están realizando en distinto campos.

Gonzalo Barluenga, catedrático de Arquitectura de la Universidad de Alcalá (UAH) el proyecto dirigido a la creación de materiales capaces de autorepararse, como hace el cuerpo humano con las heridas.

En electrónica, José Luis Lázaro, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Alcalá (UAH), ha ofrecido detalles de su particular GPS para edificios basado en los focos.

En el marco de este último proyecto ya tienen, de hecho, una aplicación para el Museo de Guadalajara en el Palacio del Infantado.

Que estos proyectos lleguen a ser una realidad dependerá, en muchos casos, de la colaboración con las empresas.

La investigación permite mejorar el nivel de conocimiento para que llegue a las empresas así como formar a nuevos investigadores. Proyectos como estos vinculan también mucho al territorio.

Por otra parte, José Antonio Castro, director general de Universidades, Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, ha avanzado que con el nuevo campus de la UAH en Guadalajara que se construye en el antiguo colegio Las Cristinas se dará impulso a la investigación en la provincia y en la región.

El nuevo campus de la UAH en Guadalajara estará terminado, según las previsiones, a final de año.