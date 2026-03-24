Guadalajara multará con hasta 3.000 euros las conductas que favorezcan la prostitución

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara acaba de aprobar la modificación de la Ordenanza de Convivencia que contempla el agravamiento de sanciones relacionadas con la prostitución y la imposición por primera vez de multas para aquellas personas que hacen uso indebido de las instalaciones deportivas municipales.

Roberto Narro, concejal de Mujer e Igualdad, ha avanzado las principales novedades respecto a la lucha contra la prostitución. Entre otras cosas, no se sancionará a las mujeres víctimas de explotación sexual o trata y se incluye una multa de hasta 3.000 euros.

La ordenanza sanciona el hecho de aproximar a los potenciales clientes a zonas donde se ejerza la prostitución. También contempla la erradicación de toda publicidad que la fomente en aparcamientos, publicidad móvil, medios audiovisuales o folletos.

El concejal de Seguridad, Chema Antón, ha ratificado que han conseguido clausurarse pisos en los que se ejercía la prostitución en Guadalajara pero recuerda que las denuncias vecinales son claves para ello.

Por otra parte, esta misma ordenanza de convivencia también establece por primera vez sanciones para aquellas personas que hacen uso indebido de instalaciones deportivas; acciones que se llevan repitiendo tiempo, como colarse en la piscina de verano de San Roque o en los Campos de Fútbol de la Fuente de la Niña para jugar partidos sin autorización.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha explicado que las sanciones se establecen desde los 750 a los 3.000 euros.

Las modificaciones en la Ordenanza de Convivencia entrarán en vigor previsiblemente a partir de junio.