La Feria de Ganado de Cantalojas celebra sus 40 ediciones

Cantalojas celebra el próximo 12 de octubre su tradicional Feria de Ganado que cumple 40 años y se ha presentado hoy en la Diputación de Guadalajara.

Aunque su origen data de 1948, esta feria se recuperó en 1985.

Este año participarán 12 ganaderos; 11 de ellos del municipio que cuenta con unas 3.000 cabezas de ganado. Hay una explotación de Galve de Sorbe.

Héctor Gregorio, diputado de Desarrollo Rural de la Diputación de Guadalajara, ha puesto en valor esta feria con uno de los grandes referentes del sector y ha recordado el apoyo de la institucional provincial a los ganaderos, especialmente tras el incendio de La Mierla de este verano que afectó a más de una veintena de explotaciones ganaderas de la Sierra Norte.

"Defender a la ganadería es defender a nuestros pueblos, a nuestro territorio, al medio rural y, por supuesto, al futuro de toda la comarca" - ha añadido.

La Feria de Ganado de Cantalojas, fiesta de interés turístico provincial, ha sabido mantenerse durante cuatro décadas a pesar de los retos que ha atravesado el sector ganadero que actualmente no cuenta con el suficiente relevo generacional.

Pilar Moreno, teniente de alcalde de Cantalojas, ha señalado que esta feria es un homenaje a todos aquellos que han hecho posible que continúe a día de hoy.

"Se necesitan oportunidades para que las nuevas generaciones puedan continuar con la ganadería. Y este 40 aniversario de la recuperación de la feria de ganado queremos que sea algo más que una celebración y que un recuerdo al pasado. Queremos rendir homenaje a los ganaderos que estuvieron en 1948, a quienes mantuvieron viva la tradición durante décadas". -ha señalado.

Aunque la feria contará con actos el domingo 11, el lunes 12 de octubre celebrará su día central con exhibiciones de ganado, degustación y venta de productos; entre ellos de carne de reconocida calidad con denominación de origen Guadalajara o artesanía.

Habrá una exposición fotográfica de estos 40 años, distintos talleres y exhibiciones como la del esquileo de ovejas, hacheros de Castilla o forja artística.

También se hará entrega de reconocimiento a aquellos que fueron claves en la recuperación de esta feria en los años 80.

Será desde las 10 horas hasta las 15.30 horas cuando concluirá con la clausura.