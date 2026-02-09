Desarticulada una organización criminal que robaba cableado eléctrico en Guadalajara

La Guardia Civil de Guadalajara ha desarticulado una organización criminal que robaba en viviendas y explotaciones agropecuarias de la provincia.

Ha detenido a tres varones de nacionalidad rumana en la Cañada Real y recuperado parte del material sustraído: más de 1.400 metros de cableado y herramientas.

Están acusados de cinco delitos de robo con fuerza: tres en viviendas de Albalate de Zorita, otro en una explotación ganadera de Illana y un quinto en una fábrica de piensos en Almoguera.

En la explotación ganadera sustrajeron más de 1.000 metros del cableado eléctrico ocasionando la interrupción del suministro eléctrico y provocando la muerte de cientos de lechones.

La operación 'Porcibre' se iniciaba el 20 de diciembre y el 29 de enero, se llevaban a cabo las detenciones de este grupo que actuaba organizado que inutilizaba las alarmas de las instalaciones y cambiaban constantemente de vehículos para dificultar su identificación.

La Benemérita no descarta más detenciones relacionadas con estos hechos, pero se considera desmantelada esta organización criminal ya que dos de los detenidos serían los responsables del grupo y se encargaban de "contratar" a terceras personas para cometer los robos.