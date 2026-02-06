Este sábado arranca el Carnaval en Guadalajara con botargas y pregón

Este sábado 7 de febrero comienza el Carnaval de Guadalajara con la concentración de botargas (18h) y el pregón (19h) en el Espacio Tyce del Fuerte de San Francisco por la previsión de lluvias.

El concejal de Festejos, Santiago López, Pomeda, ha señalado que "la concentración de botargas es uno de los momentos más singulares del carnaval de Guadalajara que sitúa a la ciudad como referente cultural y turístico".

Santiago López Pomeda, concejal de Festejos de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

Las botargas -ha puntualizado el edil- concentrarán en el Tyce- a unas 150-200 personas. El espacio tiene capacidad para 700.

El Carnaval de Guadalajara continuará el jueves 12 de febrero con el tradicional Jueves Lardero, con una merienda popular a partir de las 17.30h de chorizo pan y vino en el Parque de la Concordia.

El viernes 13 de febrero tendrá lugar el Festival Barroco en la Plaza de Santo Domingo.

Habrá recreación de un poblado de la España del siglo XVIII con un campamento militar español con bandoleros y espectáculos de fuego y exposiciones, entre otras actividades.

El sábado 14 de febrero comenzará con una salida extraordinaria de la comparsa de gigantes y cabezudos y continuará con un vermut popular en la campa del Mercado de Abastos.

A partir de las 6 de la tarde se celebrará el desfile y concurso de disfraces de adultos, estrenando nuevo recorrido desde el Parque de Adoratrices, Paseo de San Roque, Parque de la Concordia y Calle Mayor para finalizar en la Plaza Mayor.

Entre las novedades, este cambio de recorrido y la posibilidad de trasladar las actividades que sea necesario al Palacio Multiusos como ya sucedió el año pasado con el Entierro de la Sardina que este 2026, a priori está programada en la Plaza de España el miércoles18 de febrero.

El domingo 15 estará dedicado a los más pequeños, con el desfile y concurso de disfraces infantiles, que recorrerá la Avenida de Buendía y el Boulevard de Entrepeñas hasta llegar al Palacio Multiusos.

Los días sin cole lunes 16 y martes 17 de febrero se celebrará el Pequecarnaval en el Palacio Multiusos mañana y tarde.