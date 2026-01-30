Tenía 22 años y ha muerto en el Hospital de Zaragoza

El joven de Guadalajara fallecido por el alud de Cerler, se preparaba para bombero

Hugo Carrasbal fue rescatado con hipotermia severa junto a otro joven de 25 años de Zaragoza que también ha perdido la vida

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

Imagen de archivo de un rescate de la Guardia Civil en el Pirineo de Huesca
Imagen de archivo de un rescate de la Guardia Civil en el Pirineo de Huesca | Guardia Civil

Uno de los dos fallecidos en el alud producido ayer en Cerler, Huesca, es un joven de Guadalajara.

Hugo Carrasbal tenía 22 años y ha muerto en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza donde fue trasladado de urgencia tras ser rescatado con hipotermia por el al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de Benasque.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha trasladado al inicio del pleno de hoy el "más sentido pésame" de toda la corporación a sus seres queridos.

Hugo fue el primero en ser localizado tras el alud. Más tarde se encontraba a un vecino de Zaragoza de 25 años que no respondió a la reanimación que se le practicó.

Tras la avalancha que se producía ayer a mediodía en la cara norte del pico Cibollés, ambos quedaron atrapados en la nieve cuando estaban practicando esquí y 'snowboard' en la zona junto a otros tres personas.

Es el quinto alud que se produce este invierno en Aragón. Hasta ahora ha habido siete muertes.

