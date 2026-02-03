El Ayuntamiento de Guadalajara ayudará a las comunidades de vecinos a acabar con las plagas de palomas

El Ayuntamiento de Guadalajara aumenta su inversión para controlar las plagas en la ciudad

El nuevo contrato, que en parte ya ha salido a licitación, incluye 50.000 euros más de un total de más de 215.000 euros. La mitad (108,174 euros) se destinará a la gestión de palomas, tórtolas turcas y cotorras.

El censo de palomas se ha reducido en los últimos años pero asciende a 20.000 (aunque pueden ser muchas más por las poblaciones de los campos de cultivo próximos) y cada ejemplar produce unos 11 kilos de excrementos al año planteando un problema de salud pública.

El Ayuntamiento de Guadalajara implementará la captura de palomas con jaulas trampa que instalará en edificios municipales pero también prestará el servicio de manera gratuita a las comunidades que lo soliciten facilitando asesoramiento y sufragando los gastos.

Entre otras medidas, también se permitirá la caza con escopeta, sobre todo de paloma torcaz, en terrenos rústicos y cinegéticos con técnicos especializados.

Esta vez no se usarán aves rapaces para ahuyentar las palomas pues se ha demostrado que terminan acostumbrándose.

Otra de las plagas sobre las que se actuará el consistorio arriacense y que está constituyendo un problema en toda Europa es la cucaracha americana. Está acabando con las autóctonas (negra y rubia). Es más resistente, se extiende con mayor facilidad y es mucho más difícil de controlar pues tiene alas y vuela.

Durante 2025 el Ayuntamiento de Guadalajara recibió 109 avisos por cucarachas. 161 de roedores, 45 de avispas y apenas 5 por garrapatas.