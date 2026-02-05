El río Henares roza el umbral rojo a su paso por Guadalajara capital

La Confederación Hidrográfica del Tajo mantiene activado el nivel rojo en el río Henares en la zona de Humanes.

Esta mañana en la provincia están activos un aviso naranja y 4 amarillos.

Además los embalses de Beleña y Pálmaces están soltando agua a 40 y 15 metros cúbicos por segundo respectivamente.

Por su parte, el río Henares a su paso por Guadalajara está rozando el umbral rojo.

A las 14 horas se situaba en los 95,2 metros y el rojo se alcanza cuando llega a los 95,50 metros.

Desde el Ayuntamiento de Guadalajara están muy vigilantes y preparados para activar el Plan de Emergencia Municipal cuando se declare el umbral rojo, como ha avanzado el tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda.

De momento, no se han recibido avisos de inundaciones en las viviendas más próximas al río en la capital alcarreña.

El también concejal de Infraestructuras y Servicios Públicos ha explicado que hay previstas ya medidas aplicadas el año pasado cuando se alcanzó el umbral rojo.

El Paseo Fluvial sigue cortado y está vigilado continuamente por la Policía Local, según ha explicado el concejal de Seguridad, Chema Antón.

Por su parte, el consistorio de la capital mantiene el cierre temporal de todos los parques y espacios con arbolado de la ciudad y el zoo municipal hasta las 18 horas por el aviso amarillo de la AEMET activado de las 8 de la mañana en la Alcarria y Parameras de Molina por rachas intensas de viento de oeste y suroeste que pueden alcanzar los 80 km/h.