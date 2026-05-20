La modificación se lleva a la Junta de Gobierno local de este jueves

El Ayuntamiento elimina el 80% de la nueva zona azul de Guadalajara

El equipo de gobierno justifica esta decisión en la anulación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Mónica Fraile Martínez

Guadalajara |

El Ayuntamiento elimina el 80% de la nueva zona azul de Guadalajara
El Ayuntamiento elimina el 80% de la nueva zona azul de Guadalajara | Onda Cero Guadalajara

El equipo de gobierno da marcha atrás y ha decidido eliminar el 80% de la nueva zona azul de Guadalajara que iba a entrar en funcionamiento el próximo 1 de junio tras un anterior aplazamiento.

El Ayuntamiento de Guadalajara llevará a la Junta de Gobierno Local que se celebrará mañana jueves una modificación del sistema de aparcamiento regulado y controlado en la ciudad, centrada principalmente en eliminar la práctica totalidad de las nuevas plazas de zona azul, respetando la ampliación de la zona destinada a los residentes (zona roja).

Desde el gobierno municipal se basan en el nuevo contexto derivado de la anulación de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Tras las decisiones judiciales, es posible -aseguran- realizar cambios en la configuración inicial de la ZBE y, consecuentemente, en el aparcamiento regulado y controlado, decisión que es por la que se ha optado.

Argumentan que la ampliación de la Zona de Estacionamiento Regulado tenía como objetivo dar solución a los problemas que generaban las prohibiciones de acceso y circulación provocados por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

Desde el consistorio desmienten que se fueran a crear 1.500 nuevas plazas de zona azul. Detallan que actualmente hay 828 y la nueva regulación incluía tan solo 400 más en el entorno de las proximidades de la ZBE, de las que cerca del 80% van a ser eliminadas respecto a lo anunciado y planificado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer