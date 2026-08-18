El soterramiento eléctrico del recinto ferial permitirá ampliar las luces de San Julián y llevar la Navidad a más barrios

El recinto ferial de Cuenca estrenará este San Julián una iluminación más amplia gracias al soterramiento de la línea eléctrica de baja tensión que abastece las instalaciones. El concejal de Festejos, Alberto Castellano, ha explicado en Onda Cero Cuenca que la actuación ha supuesto una inversión municipal de 60.000 euros y permitirá reducir los gastos asociados cada año al montaje de las fiestas.

Hasta ahora, el contrato de iluminación ornamental de San Julián y Navidad incluía también la instalación de la acometida eléctrica necesaria para el recinto ferial. Al quedar esta infraestructura soterrada de forma permanente, el Ayuntamiento podrá emplear ese ahorro en ampliar la propia decoración luminosa.

Los primeros cambios podrán verse durante estas fiestas. Castellano ha avanzado que habrá más arcos luminosos y nuevos diseños, entre ellos elementos que incorporarán el escudo de la ciudad. La intención es aumentar tanto el número de puntos iluminados como los espacios del recinto que cuentan con decoración ornamental.

El ahorro tendrá también repercusión en la campaña de Navidad. El Ayuntamiento pretende ampliar la iluminación a más barrios de Cuenca y reforzar especialmente la decoración del Casco Antiguo. Castellano ha señalado que el objetivo es acercarse progresivamente a todos los barrios y que “la Navidad se esparza por toda la ciudad”. La actuación eléctrica forma parte además de las mejoras previstas para aumentar la seguridad y permitir que el recinto ferial pueda seguir creciendo en los próximos años.