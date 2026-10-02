‘La bola negra’ supera los 3.000 espectadores en Cuenca mientras la cartelera recibe nuevos estrenos

La cartelera afronta el primer fin de semana de octubre con nuevas propuestas de cine bélico, thriller, comedia negra y producciones internacionales, mientras ‘La bola negra’ continúa despertando un importante interés entre el público de Cuenca.

El colaborador cinematográfico de Onda Cero Cuenca, Pepe Alfaro, señala que alrededor de 3.200 espectadores conquenses habrían pasado por taquilla durante sus primeros días para ver la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, llegando a llenar algunas de las sesiones.

Entre las novedades de esta semana aparece Digger, una producción protagonizada por Tom Cruise que cambia la acción habitual del actor por la sátira política. La película presenta a un hombre poderoso que intenta convertirse en salvador de la humanidad frente a un problema que él mismo ha contribuido a provocar.

La segunda propuesta es Lucky Strike, con Scott Eastwood como protagonista. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, sigue a un soldado estadounidense que queda atrapado en territorio enemigo después de la batalla de las Ardenas y trata de sobrevivir utilizando una radio para establecer contacto desde detrás de las líneas enemigas.

También llega un thriller psicológico ambientado en el mundo literario, protagonizado por Anne Hathaway y Dakota Johnson, que gira alrededor de una escritora fantasma contratada para continuar la obra de una autora de éxito que atraviesa dificultades para seguir escribiendo.

La vivienda llega también a la gran pantalla

Entre los estrenos españoles aparece Nuda propiedad, una película que aborda desde la ficción uno de los asuntos de mayor actualidad social: las dificultades para acceder a una vivienda.

La historia sigue a una pareja que encuentra la posibilidad de adquirir una casa mediante la fórmula de la nuda propiedad, pero deberá esperar al fallecimiento de su actual ocupante para disponer completamente del inmueble. A partir de ahí, los protagonistas comienzan a plantearse cómo podrían acelerar el proceso.

La cartelera se completa con Narciso, una producción paraguaya ambientada a finales de los años cincuenta y basada en la historia de un músico que alcanza la popularidad y posteriormente desaparece en el contexto de la dictadura de Alfredo Stroessner.

El fenómeno de ‘La bola negra’

Más allá de los estrenos, Pepe Alfaro ha dedicado buena parte de la sección al fenómeno que está protagonizando La bola negra en las salas conquenses.

Alfaro destaca especialmente la construcción de tres historias situadas en épocas diferentes que terminan confluyendo y considera que la película consigue abordar episodios históricos y sociales manteniendo la emoción sin recurrir permanentemente al tremendismo.

“Es una película imprescindible, que toca la fibra sensible sin sentimentalismos”, resume el crítico, que reconoce incluso la posibilidad de volver a verla para descubrir detalles que pudieron pasarle inadvertidos en un primer visionado.

La sección ha recordado además que el Cineclub Chaplin regresa el lunes al Centro Cultural Aguirre con Viaje alucinante, película dirigida por Richard Fleischer en 1966, dentro de la programación cinematográfica de la capital conquense.