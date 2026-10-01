Revisar la potencia y la tarifa antes del invierno puede evitar pagar de más en las facturas de luz y gas

Con la llegada del frío y el consiguiente aumento del consumo energético en los hogares, revisar las condiciones de los contratos de luz y gas puede convertirse en una herramienta para evitar pagar de más durante los próximos meses.

El auditor energético Cristóbal Monasor, de CristoAuditor, ha explicado en Onda Cero Cuenca algunas de las cuestiones que los consumidores deberían comprobar antes del invierno, coincidiendo además con las nuevas medidas energéticas aprobadas por el Gobierno.

Uno de sus principales consejos para quienes disponen de calefacción de gas es comparar las condiciones contratadas en el mercado libre con la Tarifa de Último Recurso (TUR), correspondiente al mercado regulado.

Monasor recomienda utilizar el código QR incorporado en las facturas, que permite acceder al comparador oficial y realizar una simulación a partir de los datos de consumo y las características del contrato.

Según los cálculos expuestos por el auditor durante la entrevista, las diferencias entre algunas ofertas del mercado libre y el precio regulado del gas pueden traducirse en varios céntimos por kilovatio hora, una cantidad que adquiere especial importancia cuando aumenta el consumo por la calefacción y el agua caliente.