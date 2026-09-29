ATELCU saca el TEL/TDL a las calles de Cuenca para reclamar una detección y atención tempranas

Cuenca conmemora este miércoles, 30 de septiembre, el Día Internacional de Concienciación sobre el TEL/TDL, el Trastorno del Desarrollo del Lenguaje, con diferentes acciones impulsadas por ATELCU para dar a conocer una realidad que afecta a la comprensión y expresión del lenguaje.

La presidenta de la asociación, Llanos Martínez, ha explicado en Onda Cero Cuenca que se trata de un trastorno persistente y heterogéneo que puede comenzar a manifestarse desde edades muy tempranas. Martínez insiste especialmente en la importancia de observar el desarrollo del lenguaje durante los primeros años y consultar con profesionales ante posibles señales de alerta.

Una de las ideas contra las que ATELCU intenta luchar es el tradicional “ya hablará”. Martínez considera que esperar durante años ante dificultades significativas puede retrasar la evaluación y el inicio de los apoyos que pueda necesitar el menor.

Para acercar esta realidad a la sociedad conquense, ATELCU estará este miércoles en Carretería desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, donde informará y orientará a familias y ciudadanos. La asociación lleva años utilizando estos espacios públicos como herramienta para visibilizar el trastorno y resolver las dudas de personas que pueden reconocer algunas señales en familiares o conocidos.

La jornada tendrá además continuidad el próximo mes con una de las principales citas organizadas por la asociación: el X Congreso Internacional sobre TEL/TDL, previsto para los días 30 y 31 de octubre en Cuenca.

Alcanzar la décima edición supone un hito para una iniciativa organizada fundamentalmente por familias y que ha ido creciendo desde las aproximadamente 60 o 70 personas de sus primeras ediciones hasta superar el centenar de asistentes presenciales, además de la participación a través de streaming.

El lema elegido este año será ‘Creciendo con el TEL/TDL’, una expresión que busca reflejar también una nueva realidad para ATELCU: aquellos niños con los que comenzó a trabajar la asociación hace años están llegando ya a la edad adulta y aparecen nuevas necesidades.

Martínez señala especialmente la importancia de los apoyos para avanzar hacia la vida independiente y la incorporación laboral. La atención, sostiene, no termina en la infancia, sino que debe evolucionar conforme lo hacen las personas con TEL/TDL.

Entre las principales asignaturas pendientes, ATELCU sitúa una mejor coordinación de las terapias y seguir avanzando en los apoyos dentro del ámbito educativo, laboral y de la vida cotidiana.