Maximino Pérez, nombrado Hijo Adoptivo de Cuenca

El Ayuntamiento de Cuenca ha nombrado este lunes Hijo Adoptivo de la ciudad a Maximino Pérez, empresario vinculado desde hace más de un cuarto de siglo a la gestión de la Plaza de Toros y de la Feria Taurina de San Julián. La decisión se ha adoptado en un pleno extraordinario con los votos favorables de PSOE, Cuenca nos Une, Partido Popular y Vox y la oposición de Cuenca en Marcha.

El nombramiento culmina el procedimiento iniciado el pasado mes de julio a raíz de una moción presentada por Vox. En aquel pleno, la propuesta de comenzar los trámites recibió igualmente el apoyo de todos los grupos municipales excepto Cuenca en Marcha.

Durante la sesión, la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, ha destacado la vinculación de Pérez con la capital y su papel en la promoción de Cuenca fuera de la ciudad. Según ha defendido, el empresario ha ejercido como “embajador activo” de las tradiciones y del patrimonio conquense.

Pérez comenzó su actividad empresarial en 1990 y asumió la gestión de la plaza conquense en 1999. Desde entonces, ha permanecido vinculado a la organización de la Feria Taurina de San Julián, promocionada bajo la denominación de ‘La Champions del Toreo’.

El reconocimiento como Hijo Adoptivo llega apenas unas semanas después de que recibiera el Premio Ciudad de Cuenca 2026 a la Trayectoria Profesional, entregado el pasado 20 de agosto durante el acto inaugural de las fiestas de San Julián. El Ayuntamiento justificó entonces el galardón por su papel en la consolidación de la feria taurina conquense.

En la propuesta aprobada este lunes, el Consistorio destaca también la repercusión económica de los eventos organizados en torno a la plaza. La concejala de Cultura ha cifrado en más de 1,3 millones de euros el impacto directo estimado sobre los sectores hostelero, hotelero y comercial de la capital.

Maximino Pérez suma así la condición de Hijo Adoptivo de Cuenca a los reconocimientos recibidos este año, entre ellos el Premio Ciudad de Cuenca a la Trayectoria Profesional y el Premio Patrimonio Tauromaquia Ciudad de Cuenca, entregado este pasado fin de semana.