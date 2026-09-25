Barchín del Hoyo revive su pasado íbero en una feria que combina arqueología y recreación histórica

Barchín del Hoyo volverá este fin de semana la mirada más de 2.000 años atrás con la celebración de la XIV Feria Íbera, una cita concebida para acercar la arqueología a todos los públicos y divulgar el patrimonio del yacimiento de Fuente de la Mota.

El arqueólogo y responsable de las investigaciones, Antonio Madrigal, explica que Fuente de la Mota corresponde a un asentamiento prerromano vinculado a la cultura ibérica. Las excavaciones comenzaron en 1975 y permitieron documentar una pequeña ciudad protegida por un importante sistema defensivo, con doble foso, una muralla de unos cien metros y dos grandes torres.

Una de las protagonistas de esta edición será la recreación histórica ‘El ocaso de Olcade’, que tratará de mostrar el periodo de transformación vivido por los olcades, un pueblo prerromano que la investigación sitúa en buena parte de la actual provincia de Cuenca. La representación abordará también los cambios posteriores vinculados a la expansión del mundo celtibérico.

La feria combinará divulgación y rigor histórico mediante especialistas en diferentes aspectos de la cultura ibérica. Los visitantes podrán conocer cómo se elaboraban las vasijas, cómo se trabajaban y teñían tejidos de lana o lino, reproducciones de armamento y las características de la escritura ibérica. Los participantes en las recreaciones cuidarán además elementos como la vestimenta para evitar anacronismos.

La edición llega además después de una importante novedad para Fuente de la Mota: la finca donde se encuentra el yacimiento ha pasado a titularidad municipal. Según Madrigal, este cambio permitirá agilizar las autorizaciones y solicitudes de subvenciones para nuevas investigaciones y facilitará la organización de actividades de divulgación y visitas.

Y Fuente de la Mota todavía guarda numerosos interrogantes. Las investigaciones se han centrado recientemente en una manzana que podría corresponder al espacio ocupado por el aristócrata que gobernaba la ciudad. De al menos nueve estancias identificadas, apenas se ha excavado una y media. La prospección geofísica también ha detectado una habitación intacta en otra manzana que Madrigal plantea como posible santuario y que podría convertirse en objetivo de futuras investigaciones.

La XIV Feria Íbera se desarrollará durante el sábado y el domingo, convirtiendo nuevamente Barchín del Hoyo en un escenario para conocer de manera directa el pasado prerromano de la provincia de Cuenca.