Huete celebra sus fiestas de La Merced con cuatro días de música, tradición y artesanía

Huete se prepara para vivir desde este jueves cuatro de sus jornadas más esperadas del año. Las fiestas en honor a la Virgen de la Merced se celebrarán del 24 al 27 de septiembre con actividades durante todo el día y una programación con la que el Ayuntamiento busca llenar nuevamente las calles del municipio.

El alcalde de Huete, Fran Doménech, ha explicado en Onda Cero Cuenca que las horas previas se viven con “expectación” e “ilusión”, además de un importante trabajo por parte de empleados municipales, colaboradores y la comisión de festejos. Entre las propuestas de este año destaca un tributo a Queen, previsto para el sábado a las 22:00 horas en la Plaza del Mercado, además de las tradicionales orquestas y diferentes actividades culturales, deportivas y festivas.

El arranque oficial llegará este jueves 24, coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de la Merced. Juan José Esteban Usano será el encargado de pronunciar el pregón, que este año cambia de escenario y se celebrará en el claustro del convento de Jesús y María. Doménech destaca su implicación con las hermandades, la Iglesia y diferentes iniciativas sociales de la localidad.

El viernes será uno de los días de mayor participación popular con el chupinazo y el desfile de peñas. El alcalde asegura que su número continúa aumentando gracias a la incorporación de nuevas generaciones, mientras que las agrupaciones más veteranas siguen manteniéndose. La jornada incluirá también la tradicional ofrenda floral a la Virgen de la Merced.

Otro de los grandes atractivos será la XXV Feria de Artesanía, una cita ya consolidada que reunirá a profesionales procedentes tanto de Castilla-La Mancha como de otros puntos de España. El escenario volverá a ser el claustro renacentista del convento de Jesús y María, donde la actividad se completará con actuaciones musicales y otras propuestas.

Las fiestas de La Merced representan además un momento de regreso para numerosos optenses que viven fuera del municipio. “Son unas fiestas también de reencuentro”, señala Doménech, que destaca el ambiente que generan las peñas y la vuelta de familiares y amigos durante estas jornadas.

El Ayuntamiento invita también a vecinos del resto de la provincia a aprovechar las fiestas para conocer el patrimonio monumental y los museos de Huete, combinando la programación festiva con una visita cultural a la localidad.