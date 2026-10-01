La Diputación de Cuenca apoya a Enguídanos, Víllora y Arraigo en la entrega de premios Convive 2026 impulsados por Iberdrola

El trabajo del Proyecto Arraigo y los ayuntamientos de Víllora y Enguídanos han sido premiados en la tercera edición de los premios Convive impulsados por Iberdrola y que se han entregado en Sigüenza. La iniciativa de atraer pobladores ha sido reconocida dentro de la categoría al emprendimiento transformador, mientras los consistorios del Valle del Cabriel han sido premiados dentro del liderazgo comunitario por la rehabilitación del sendero de Las Chorreras.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y el vicepresidente provincial, Francisco López; han estado en esta entrega de premios para apoyar a los premiados conquenses en un acto donde también ha estado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle; entre otras autoridades.

Martínez Chana ha querido señalar que “algo se está haciendo muy bien en la provincia cuando había seis categorías y en dos de ellas se han puesto en valor iniciativas desarrolladas en Cuenca con el impulso de la Diputación”. Esta estrategia provincial está compuesta por muchas iniciativas concretas desarrolladas por administraciones públicas, empresas, asociaciones o el tejido social; que están consiguiendo cambiar la tendencia del medio rural conquense.

El presidente ha destacado que la Diputación de Cuenca fue pionera en el impulso al Proyecto Arraigo y los resultados están ahí, hasta el momento han llegado a la provincia 100 familias y un total de 292 personas. Una gran colaboración que sigue atrayendo pobladores a la provincia y que ha contribuido a que Cuenca haya superado la barrera psicológica de los 200.000 habitantes y siga en una tendencia positiva.

Por otro lado, el sendero entre Víllora y Enguídanos que pasa por el monumento natural de Las Chorreras apostando por un turismo de naturaleza sostenible y de calidad. Unos objetivos donde la Diputación de Cuenca ha contribuido también con ese Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que ha permitido invertir casi 4 millones de euros en los 37 municipios de la Reserva de la Biosfera.

Estas inversiones en materia turística se están demostrando útiles, según los datos de turismo rural que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, donde el año 2025 fue de auténtico récord y los últimos datos del mes de julio arrojan mejores datos que el año pasado con 8.695 viajeros, un 4 por ciento más que en el mismo mes de 2025.

Martínez Chana ha explicado que estos dos ejemplos y las cifras objetivas que ofrecen las estadísticas demuestran que la provincia “va en la buena dirección” y que se ha apostado por proyectos diferentes e innovadores cuyos resultados ya se están viendo. En este sentido, ha animado a toda la sociedad conquense a continuar por este camino y seguir demostrando que Cuenca ha cambiado de dinámica.

Durante la recogida del premio, el alcalde de Víllora, José Ramón Ubiedo, ha agradecido a la Diputación de Cuenca y a la Junta de Comunidades su colaboración para conseguir declarar Monumento Natural a Las Chorreras del Cabriel y la apuesta decidida que están realizando por este paraje. Por su parte, la teniente alcalde de

Enguídanos, Lorena Luján, ha explicado la apuesta decidida por el turismo de calidad que el consistorio lleva realizando durante los últimos años con resultados muy positivos.

Por otro lado, Enrique Martínez, director de Arraigo, ha subido a recoger el premio con todo el equipo técnico que opera actualmente en la provincia de Cuenca y ha agradecido el apoyo constante que presta la Diputación de Cuenca a esta iniciativa.