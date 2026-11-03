Rafael Escobar ingresa en la RACAL: «La literatura es un buen incentivo para no callar»

El escritor, poeta, crítico y profesor Rafael Escobar Sánchez ingresa este martes como académico de número de la Real Academia Conquense de Artes y Letras y ocupará el sillón correspondiente a la letra M. El acto comenzará a las 19:00 horas en el Centro Cultural Aguirre y tendrá como eje su discurso Wilde, Poe, Fray Luis o cómo la literatura humilla al miedo, al que responderá el académico Ángel Luis Luján. Escobar explica que los tres autores marcaron sus primeras lecturas y comparten, pese a pertenecer a épocas muy distintas, el hecho de haber abordado asuntos incómodos o tabú pese a las consecuencias que podían sufrir por hacerlo.

Para Escobar, la literatura puede convertirse en una herramienta contra el silencio y el miedo: “Es un buen incentivo para no callar sobre cuestiones en las que a veces la timidez o el miedo nos obligan a callar”. Esa relación con las letras está también ligada a su Belmonte natal, donde destaca la presencia de figuras como Fray Luis de León y la propia tradición literaria del municipio. Como autor se reconoce principalmente poeta, aunque cree que su escritura avanza hacia una mezcla entre narrativa y poesía tras la publicación de su primera novela, Botas de siete leguas.

Su faceta docente le lleva además a defender la lectura como algo que debe ir “un pasito más adelante del ocio”, especialmente entre adolescentes sometidos a formas de entretenimiento más inmediatas. Escobar preside también Poesía para Náufragos, cuyo festival celebrará del 12 al 14 de noviembre una nueva edición en Cuenca, y trabaja en una segunda novela centrada en el sentimiento de culpa que, por el momento, mantiene “castigada en el limbo” antes de decidir si llegará a publicarla.