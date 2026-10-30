‘Karateka’, ‘Hope’, ‘Wicker’ y ‘Leviticus’ encabezan los estrenos de cine del fin de semana en Cuenca

La cartelera arranca con ‘Karateka’, dirigida por Aritz Moreno e inspirada en la historia real de la talaverana Sandra Sánchez, campeona olímpica de kárate en Tokio. Andrea Ros y Patrick Criado interpretan a Sánchez y a Jesús del Moral en una historia que recorre el camino personal y deportivo que llevó a la karateka a conquistar el oro olímpico a los 39 años. Junto a ella llega ‘Hope’, la nueva película del surcoreano Na Hong-jin, una producción de ciencia ficción y acción de más de dos horas y media en la que una criatura desata el caos en una remota localidad.

La oferta fantástica continúa con ‘Wicker’, protagonizada por Olivia Colman, sobre una pescadora marginada que encarga a un artesano un marido de mimbre, desencadenando una peculiar comedia sobre las convenciones sociales. Más oscura es ‘Leviticus’, película australiana de Adrian Chiarella sobre dos adolescentes perseguidos por una entidad que adopta la forma de aquello que más desean.

Entre las propuestas más intimistas aparecen ‘Tiempos de ilusión’, de Olivier Nakache y Éric Toledano, situada en el París de 1985 y centrada en un adolescente que comienza a enfrentarse a cuestiones sobre familia, identidad, amistad y deseo; y ‘Esta soledad’, debut cinematográfico de Javier Giner, protagonizado por Oriol Pla y Marina Salas, sobre una pareja que intenta reconstruirse después de una ruptura.