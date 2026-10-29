Recoletas incorpora en Cuenca cirugía vitreorretiniana para evitar desplazamientos a otras provincias

El nuevo Instituto Oftalmológico de Recoletas Salud Cuenca aspira a ampliar de manera significativa la cartera de tratamientos disponibles en la provincia. El oftalmólogo Ricardo Menoyo destaca especialmente la inversión realizada en tecnología y señala que el objetivo es ofrecer una calidad asistencial comparable a la de centros especializados de referencia, reduciendo así los desplazamientos de pacientes fuera de Cuenca. Una de las áreas principales será la cirugía de cataratas individualizada, con diferentes tipos de lentes intraoculares seleccionadas según las características del ojo, la edad y las necesidades visuales de cada paciente.

Menoyo pone también el foco en las enfermedades de retina, especialmente relevantes en una provincia envejecida. Entre ellas menciona la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética, los agujeros maculares y las membranas epirretinianas. El especialista recuerda además que la aparición brusca de numerosas “moscas volantes” o destellos luminosos debe ser motivo de consulta, ya que en determinados casos puede estar relacionada con un desgarro y un posterior desprendimiento de retina.

La principal novedad será la incorporación de cirugía vitreorretiniana, que Menoyo asegura que hasta ahora no se realizaba en el ámbito privado conquense. Esto permitirá intervenir patologías como desprendimientos de retina, hemorragias vítreas, agujeros maculares o membranas epirretinianas sin obligar a los pacientes a recorrer cientos de kilómetros. El instituto ha incorporado para ello un vitrectomo y un microscopio quirúrgico de última generación.