Martínez Chana destaca los 12 millones de euros de colaboración con el Gobierno regional en políticas sociosanitarias

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado los más de 12 millones de euros que la institución provincial moviliza en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha a través de distintos programas y actuaciones en materia sociosanitaria, una cooperación entre administraciones que permite mejorar los servicios que reciben los vecinos y vecinas de los municipios conquenses.

El presidente provincial ha señalado que entre las iniciativas desarrolladas conjuntamente se encuentran programas como la comida a domicilio, las actuaciones en consultorios locales, las viviendas de mayores o las políticas destinadas a favorecer la conciliación familiar. Una colaboración que, según ha defendido, demuestra con hechos la utilidad de la cooperación institucional.

Martínez Chana ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la Residencia ‘Virgen de la Loma de Campillo de Altobuey’, donde ha estado acompañado del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de la localidad y vicepresidente provincial, Francisco López; así como numerosas autoridades provinciales y regionales. Este nuevo recurso sociosanitario prestará servicio tanto a los vecinos y vecinas del municipio como al conjunto de la comarca y contribuirá, además, a generar empleo y actividad económica en la localidad.

El presidente de la Diputación de Cuenca ha asegurado que actuaciones como la inaugurada en Campillo de Altobuey representan la verdadera finalidad de las instituciones y de la política, que debe servir "para ayudar a la gente, para resolver los problemas de la gente, para mejorar la vida de las personas de nuestros municipios".

"Esa es la política con mayúsculas", ha señalado el presidente, quien ha defendido una forma de gestionar basada en la colaboración y "la mano tendida", frente al enfrentamiento entre administraciones. Martínez Chana ha reiterado que el Gobierno regional tiene en la Diputación de Cuenca "un aliado" para continuar desarrollando proyectos que permitan incrementar y mejorar los servicios públicos en la provincia.

El alcalde campillano, por su parte, ha querido centrarse en la parte más humana de este recurso que ha permitido a muchos usuarios que estaban en otros centros limítrofes venirse a esta residencia y esto hace que sus familiares los visiten más a menudo. López también se ha referido a los puestos de trabajo creados porque también es una cuestión muy importante cuando se abren recursos de este tipo.