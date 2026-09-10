El Ministerio de Industria y Turismo otorga a el Vítor de Horcajo de Santiago la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional

La Secretaría de Estado de Turismo ha declarado El Vítor de Horcajo de Santiago, en Cuenca, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a su trayectoria, singularidad, arraigo social y contribución a la promoción turística y cultural de la localidad y de Castilla-La Mancha.

La celebración, en honor a la Inmaculada Concepción, se desarrolla principalmente durante los días 7 y 8 de diciembre. Entre sus actos destacan el novenario previo, la ofrenda floral y, especialmente, la salida y procesión del estandarte de la Virgen durante la noche del 7 de diciembre.

En este acto central, tres caballeros a caballo portan el estandarte por las calles de Horcajo de Santiago, acompañados por una multitud que participa de formacontinua con vítores y cánticos. El recorrido se prolonga durante la noche y parte del día siguiente, convirtiendo las calles y espacios públicos del municipio en el escenario de una celebración colectiva en la que participan varias generaciones de vecinos.

La programación se completa el 8 de diciembre con la misa solemne y la procesión de la Inmaculada Concepción, además de otros actos religiosos y populares que contribuyen a mantener viva una tradición transmitida de generación en generación.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha señalado que “El Vítor representa una de esas manifestaciones festivas que permiten comprender la riqueza y diversidad del patrimonio cultural de España. Su particular ritual, la presencia de los caballos, el estandarte y los vítores, y la forma en que todos estos elementos se suceden durante una celebración de extraordinaria intensidad hacen de esta fiesta una expresión cultural verdaderamente singular”.

La declaración pone en valor una fiesta que mantiene su carácter participativo y su autenticidad y que, además de reforzar la identidad de Horcajo de Santiago, contribuye a proyectar el municipio y su entorno como destino turístico. La localidad cuenta con recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos que complementan la experiencia de los visitantes.

Con esta declaración, la Secretaría de Estado de Turismo reconoce el valor de una celebración que constituye una expresión viva del patrimonio cultural inmaterial y un elemento de dinamización turística y económica para Horcajo de Santiago y su entorno.

El Vítor se convierte en la decimoséptima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Castilla-La Mancha y la número 169 en todo el país.

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional distingue aquellas celebraciones que acreditan una trayectoria consolidada, una especial relevancia desde el punto de vista turístico y cultural y una capacidad de atracción de visitantes más allá de su ámbito territorial, contribuyendo a reforzar la imagen de España como destino turístico diverso y de calidad.