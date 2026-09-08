ANPE valora los avances del nuevo curso, pero reclama más docentes y mejoras en los centros

ANPE Cuenca hace una valoración positiva de los avances con los que arranca el curso 2026-2027, especialmente por las medidas derivadas del acuerdo alcanzado con la Administración. Su presidente provincial, José Vicente Villalba, destaca la reducción de horas lectivas, la bajada progresiva de ratios, la reducción de horas complementarias para docentes mayores de 55 años y la ampliación de días de libre disposición, entre otras mejoras que considera una recuperación de derechos para el profesorado.

Pese a estos avances, Villalba advierte de que para que las medidas sean realmente efectivas es necesario acompañarlas de un mayor refuerzo de las plantillas. ANPE reclama especialmente más profesionales de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, orientación y atención al alumnado con trastorno del espectro autista, además de apoyos para estudiantes con desconocimiento del idioma. Según el sindicato, el aumento de alumnos con necesidades educativas especiales está generando una mayor presión sobre los centros.

Entre las asignaturas pendientes, ANPE sitúa también la climatización de los centros educativos ante los episodios de altas temperaturas y la protección del profesorado frente a amenazas y agresiones. Villalba defiende reforzar la consideración del docente como figura de autoridad y reclama una mayor implicación de toda la comunidad educativa. El sindicato distribuirá además un decálogo sobre el uso responsable de la inteligencia artificial, que considera una herramienta útil siempre que complemente y no sustituya el aprendizaje.

En el caso de Tarancón, ANPE vuelve a reclamar la construcción de un tercer colegio ante el incremento de matrículas y la saturación de los centros actuales. Villalba señala que la llegada de nuevos alumnos durante el periodo extraordinario obliga en algunos casos a adaptar espacios inicialmente destinados a otros usos y sostiene que las instalaciones existentes están alcanzando sus límites. La propuesta, según explica, ya ha sido trasladada en varias ocasiones a la Administración educativa.