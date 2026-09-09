La Banda de Música de Cuenca homenajeará a Elvira Checa en un recorrido por la historia del pasodoble

La Banda de Música de Cuenca protagonizará este viernes uno de los conciertos de La Noche del Patrimonio con ‘Memoria Viva. De los maestros de ayer a los compositores de hoy’, una propuesta que recorrerá la evolución del pasodoble y pondrá especialmente en valor la creación musical conquense. Su directora, Miriam Castellanos, ha explicado en Onda Cero Cuenca que el programa pretende mostrar tanto el patrimonio heredado como las obras que se están escribiendo actualmente y que formarán parte del patrimonio musical del futuro.

El repertorio comenzará con autores históricos como Ruperto Chapí y continuará con diferentes compositores conquenses, entre ellos López Calvo, Juan Carlos Aguilar, José Mencías y José Lerma. La Banda estrenará además dos pasodobles de Andrés Rodríguez y José Aguilar e incorporará por primera vez a su repertorio obras de Casimiro Mejía y Rubén Bustos. De este último interpretará Ecos del Marquesado, pieza premiada en un concurso de pasodobles de la Fundación Sanganxa.

La parte central llegará con el homenaje a Elvira Checa, compositora nacida en Beteta y autora de pasodobles interpretados por numerosas bandas. Castellanos ha destacado especialmente la popularidad de Puerta Grande y ha defendido la necesidad de reconocer su trayectoria. Checa, por su parte, asegura haberse sentido siempre arropada en su localidad natal y ha agradecido especialmente que ahora Cuenca dedique parte de este concierto a su obra.

Durante la entrevista, Checa ha explicado que detrás de sus composiciones se encuentran las personas, los sentimientos y las experiencias acumuladas desde su infancia en Beteta. Sobre Puerta Grande, relaciona su significado con un deseo que considera universal: el reconocimiento al trabajo realizado. “Todos queremos ser reconocidos. En este caso sería una puerta grande”, señala. El concierto permitirá escuchar varias de sus composiciones y recorrer, según Castellanos, la evolución que ha experimentado el pasodoble desde sus formas tradicionales hasta las creaciones actuales. Checa resume la invitación al público con una frase: “La música eleva el alma. Que vengan y escuchen”.